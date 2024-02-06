شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تعرض الفيلم الوثائقى "ذهاب وعودة" بمناسبة مرور 80 عاما على علاقات مصر وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دار الأوبرا المصرية عرض الفيلم الوثائقى "ذهاب وعودة" بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا، والذى أنتجته قناة روسيا اليوم بالعربى.

وحضر عرض الوثائقى السفير الروسي فى القاهرة جيورجى بوريسينكو، ونائب وزير الخارجية الخارجية خالد عمارة، والكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، ومايا مناع، مدير روسيا اليوم العربية، والإعلامية منى سلمان، والإعلامى عمرو عبد الحميد والإعلامى نشأت الديهى.

وقال السفير الروسي فى كلمته، قبل عرض الفيلم، إن العلاقات بين البلدين بدأت قبل قرون، وتم افتتاح أول سفارة لمصر فى موسكو فى عام 1943، وتحدث عن تطور العلاقات بين البلدين على مدار قرون طويلة.

وأشار بوريسينكو إلى أن التعاون بين مصر وروسيا يشهد زخما جديدا في العقد الأخير، حيث نهض الرئيسان السيسي وبوتين بمستوى العلاقات بين البلدين، فاللقاء الذى تم بينهما فى يوليو الماضى والاتصالات التالية بينهما بعد ذلك رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة.

وأكد االسفير الروسى أن مشروع الضبعة يوحى بآفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية، فهى لا تقل عن مشروع السد العالي. كما تستعد روسيا لإقامة منطقتها الصناعية الخاصة فى قناة السويس. وكذلك تفتح العضوية المشتركة فى منظمة بريكس آفاقا جديدة لمستوى التعاون بين البلدين.

من جانبه، قال السفير خالد عمارة نائب وزير الخارجية إن انضمام مصر لتجمع بريكس مؤشر على أن العلاقات بين القاهرة وموسكو تستشرف العالم الجديد من خلال بحث سبل التعاون الجديدة بين الشعوب.

وهنأ السفير عمارة قناة روسيا اليوم على أدائها الإعلامى، خاصة فى مجال البرامج الوثائقية

وأكدت مايا مناع مدير قناة روسيا اليوم العربية على التواصل الدائم مع الشركاء المصريين. وقالت إن مصر ليس فقط شريكا استراتيجيا لروسيا، ولكن أيضا صديقا قديما لها كما قال الرئيس بوتين فى لقائه مؤخرا مع الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس.

ويروى الفيل الوثائقى (ذهاب وعودة) قصة مترجم عسكرى سوفييتى جاء إلى مصر فى أوائل السبعينات مع الخبراء والمهندسين السوفييت، ثم عاد إليها بعد أكثر من خمسين عاما.