شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوراق القبول بالفصل الدراسى الثانى بجامعة حلوان الأهلية والان مع تفاصيل الخبر
وتتضمن الأوراق المطلوبة مايلي :
١- طلب الالتحاق من موقع التقديم.
٢- صورة إيصال سداد المصروفات.
٣- عدد ٦ صور شخصية.
٤- صورة بطاقة ولي الأمر.
٥- عدد ٣ صور من البطاقة الشخصية للطالب.
٦- استمارة ٢ جند + استمارة ٦ جند للطلاب الذكور.
أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية يجب إحضار أصل شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية بالإضافة إلى ثلاث صور منها.
وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية يجب إحضار أصل الشهادة العربية موثقة من الدولة المانحة ووزارة الخارجية.
وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية IGCSE، يجب إحضار أصل التسلسل الدراسي موثقا ومعتمدا وأصل شهادة GPA موثقة ومعتمدة، أصل شهادة EST و ACT و SAT موثق ومعتمد بالنسبة للدبلومة الأمريكية، وأصل شهادات IG موثقة من المعهد البريطاني ووزارة الخارجية.
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