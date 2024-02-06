شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تثمن دور مصر وتسلم ردها بشأن اتفاق الإطار حول تبادل الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت حركة حماس قبل قليل، بتسليم ردها حول اتفاق الإطار لمصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقد تعاملت حماس - بحسب بيان للحركة - مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

وثمن حماس في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني .