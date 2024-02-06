شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى بلينكن: قدمنا مع مصر وقطر مقترحات لتوسيع اتفاق الهدنة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إنه قدم مع مصر وقطر مقترحات لتوسيع اتفاق الهدنة السابق وسيناقش ذلك فى إسرئيل غدا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابع: "سنستغل أى هدنة للحديث عن أمور كثيرة تتعلق بغزة مثل الحكم ما بعد الحرب وإعادة الإعمار".

وواصل: "نركز على الإفراج عن المحتجزين والوصول لهدنة طويلة فى غزة وزيادة المساعدات للفلسطينيين".