شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى بلينكن: قدمنا مع مصر وقطر مقترحات لتوسيع اتفاق الهدنة السابق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إنه قدم مع مصر وقطر مقترحات لتوسيع اتفاق الهدنة السابق وسيناقش ذلك فى إسرئيل غدا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وتابع: "سنستغل أى هدنة للحديث عن أمور كثيرة تتعلق بغزة مثل الحكم ما بعد الحرب وإعادة الإعمار".
وواصل: "نركز على الإفراج عن المحتجزين والوصول لهدنة طويلة فى غزة وزيادة المساعدات للفلسطينيين".
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
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