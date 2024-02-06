شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات بين محطتى جلال ورأس الحكمة بصفة مؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي جلال / رأس الحكمة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفه مؤقتة، وذلك اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 10/2/2024، حتى مساء يوم الاثنين الموافق 20/2/2024.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن الإيقاف يأتى نظراً لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتى جلال - رأس الحكمة، ضمن تنفيذ أعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح).

وأضافت: "سيتم اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة جلال والقطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة رأس الحكمة، والجدير بالذكر أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتى جلال ورأس الحكمة، لنقل الركاب بين المحطتين خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات.

ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 654 ليقوم من محرم بك الساعة ١٣.٠٠ بدلا من الساعة ١٤.٢٠ ويصل جلال الساعة ١٧.٣٠.

وتعديل ميعاد قطار 299 ليقوم الساعة ١٦.٠٠من مرسي مطروح بدلا من الساعة ١٥.١٠ ليصل رأس الحكمة الساعة ١٧.٠٠. مع استمرار ايقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس.

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي محطتي جلال ورأس الحكمة خلال تلك الفترة.