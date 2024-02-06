شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسئول: مصر تسلمت ردا من حماس على الإطار المقترح بشأن التهدئة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مصرى مسئول، إن مصر تسلمت ردا من حركة حماس على الإطار المقترح بشأن التهدئة فى غزة، وجارى مناقشة التفصيلات على كافة الأطراف الفنية، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت حركة حماس قامت بتسليم ردها حول اتفاق الإطار لمصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادى فى الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقد تعاملت حماس - بحسب بيان للحركة - مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

وثمن حماس فى مصر وقطر وكافة الدول التى تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطينى.