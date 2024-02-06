شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس سنة لأحمد الطنطاوى ومدير مكتبه و21 من حملته بتهمة تزوير التوكيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاقبت محكمة جنح المطرية اليوم، أحمد الطنطاوى، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ والغرامة 20 ألف جنيه، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات.

كما عاقبت 21 من أعضاء حملة الطنطاوى الانتخابية، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وقررت النيابة إحالة أحمد الطنطاوى ومدير حملته و21 من أعضاء الحملة للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية تؤيد الطنطاوي.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين طبعوا وتداولوا أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.