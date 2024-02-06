شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: قرار تجميد الدول المانحة مساعداتها للمنظمة له انعكاسات كارثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام والتواصل بوكالة الأونروا فى قطاع غزة، إن قرار تجميد المساعدات المالية من قبل عدد من الدول المانحة للمؤسسة وعددهم 16 دولة، خطير ومتسرع وله انعكاسات كارثية وسلبية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "قطاع غزة الآن يتعرض لحرب طاحنة، وأعداد النازحين فى ازدياد، فروا من ديارهم أكثر من مرة وهم بحاجة لكل دعم تقدمه الأونروا، وهى أكبر منظمة تقدم خدمات إغاثية للشعب الفلسطينى وخاصة فى قطاع غزة، سواء قبل الحرب أو بعدها".

وقالت: "هؤلاء النازحين، يعتمدون بشكل أساسى على المعونات التى تقدمها الأونروا، والخدمات الصحية التى تقدمها من خلال الطواقم الصحية بمراكز خدماتها، بالإضافة إلى المأوى الذى تقدمه الأونروا، حيث انتقل الكثير من النازحين إلى مدارس الأونروا، وقرار تجميد المساعدات ينظر بكارثة".