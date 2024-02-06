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شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: 608 ملايين دولار استثمارات مصرية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، أوضح خلاله أن 608 ملايين دولار حجم الاستثمارات المصرية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2023.
وجاءت مصر ضمن قائمة المستثمرين الإقليمين والأجانب الأكثر نشاطًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023.
حجم الاستثمارات المصرية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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