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وجاءت مصر ضمن قائمة المستثمرين الإقليمين والأجانب الأكثر نشاطًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023.

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، أوضح خلاله أن 608 ملايين دولار حجم الاستثمارات المصرية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2023.

شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: 608 ملايين دولار استثمارات مصرية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية