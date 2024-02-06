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شكرا لقرائتكم خبر عن ذكر وإنشاد دينى فى الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
جدير بالذكر أن الاحتفالات بتلك الذكرى العطرة بدأت منذ أسبوع، وتحتفل مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين ورئيس مجلس الأمناء، بالليلة الختامية بمولد السيدة زينب رضى الله عنها، بمركز شباب السيدة زينب.
وفى وقت سابق قالت وزارة الأوقاف إنه نظرًا لدخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها مراحلها الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد، فإن مديرية أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتًا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته وملحقاته.
وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق هذا الغلق المؤقت بدءًا من يوم الخميس 1 فبراير 2024م على أمل الانتهاء من عملية التطوير قبل حلول شهر رمضان.
الانشاد والذكر بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب
الإنشاد والذكر
جانب من الإنشاد والذكر
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