شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: حماس أبدت موقفا إيجابيا من مقترح يفضي في النهاية إلى وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على تسلم مصر ردا من حركة حماس على الإطار المقترح بشأن التهدئة فى غزة، بأن الأطراف، وأولها مصر، لو راعت أن يكون المقترح غير متضمن كلمة "وقف إطلاق النار"، نعلم أن في إسرائيل اختلافات كبيرة وحادة حول هذا الموضوع، وأعلنت المصادر المصرية وأؤكد أنها تلقت رد حركة حماس عليه، فهو رد إيجابي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المقترح سيفضى في النهاية إلى وقف إطلاق النار، وفي حال اكتماله، وهو لن يستغرق أياما، سيستغرق وقتا أطول من الهدنة السابقة، فالهدن السابقة كانت أسبوع كامل.

وذكر أن هذه المرة نتحدث عن مدد أطول سيتخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بأعداد أكبر بالتأكيد، لأن المعايير التي اعتمد عليها في تبادل الأسرى والمحتجزين في الهدن السابقة تختلف، لأن نوعية من أفرج عنهم من المحتجزين الإسرائيليين وغيرهم في غزة يختلف عن نوعية من سيفرج عنهم خلال المرحلة القادمة.

وشدد على أن حركة حماس أبدت موقفا إيجابيا من المقترح ومصر تواصل دورها بعد أن تسلمت هذا الرد في الحوار مع كل الأطراف ذات الصلة المعنية بهذا الموضوع، وخاصة الطرفين الرئيسيين إسرائيل وحركات المقاومة وخاصة حماس، حول كيفية التطبيق وإزالة أي عقبات.

وكان مصدر مصرى مسئول، قال إن مصر تسلمت ردا من حركة حماس على الإطار المقترح بشأن التهدئة فى غزة، وجارى مناقشة التفصيلات على كافة الأطراف الفنية، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.