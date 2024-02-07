شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بمحافظات منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك بالمرحلة الأولى والتى تشمل 6 محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يوجد 321 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وتم تقديم أكثر من 32 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التغطية الصحية الشاملة، بينهم 14 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة بورسعيد أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، و11 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة الأقصر ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة جنوب سيناء رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل 2030 مصر، و200 ألف خدمة طبية وعلاجية بمحافظة أسوان ثاني محافظات الصعيد تطبيقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، و40 ألف خدمة طبية وعلاجية بمحافظة السويس، آخر محافظات المرحلة الأولى تطبيقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، و 14,5 مليون خدمة طب أسرة بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية.