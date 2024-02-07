شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواد بقانون المرور تحدد مسافات الأمان بين السيارات أثناء القيادة بالطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المرور الحالى مجموعة من القواعد ضمن مواد خصصت لتعريف المواطنين بمسافات الأمان أثناء السير بالمركبة، منعا لوقوع الحوادث المرورية، ومن تلك المواد:

مادة ( 34)

على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التى أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة، وعليه أن يتنبه لإشارات قائدها وعلى قائد المركبة الأمامية ألا يستعمل الفرامل فجأة بغير موجب قوى.



مادة ( 35)

على المركبات بطيئة السرعة ومركبات النقل البطئ وغيرها من المركبات التى يجاوز طولها سبعة أمتار أن تترك بينها وبين المركبة السابقة لها بعدا كافيا بحيث يمكن لمركبة تتخطاها أن تدخل فى تلك المسافة، ولا يسرى ذلك إذا كانت هى نفسها قد انحرفت لبدء التخطى وأعلنت ذلك أو إذا كان اتجاه المرور مقسما إلى أكثر من مسار، وكذلك فى الأجزاء الممنوع فيها التخطى.



مادة (36)

على قائدى كل من المركبات التى تسير فى مجموعة واحدة متصلة ببعضها أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتهم والأخرى مسافة كافية لا تقل عن ثلاثين مترا حتى، يمكن للمركبات الأسرع منها عند قيامها بعملية التخطى اللجوء إلى هذه المسافات لتفادى الحوادث والأخطار.