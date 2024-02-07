شكرا لقرائتكم خبر عن تتميز بوفرة الإنتاج وسرعة النمو.. تعرف على أهم أنواع الأرانب المنتشرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مشروع تربية الأرانب من أنجح المشروعات الاستثمارية خاصة فى السنوات الأخيرة، لما تتميز به الأرانب من وفرة فى الإنتاج وسرعة فى النمو، ويتم تقسيم الأرانب المنتشرة فى مصر إلى نوعين هما السلالات المحلية والسلالات الأجنبية.

وفى التقرير التالى نتعرف على سلالات الأرانب في مصر...

الأنواع المحلية:

أكثر الأنواع ملائمة لظروف البيئة المصرية ويمكن تقسيمها إلى ثلاث أنواع:

1- أرانب بلدية

وهى أرانب صغيرة الحجم تتباين فى ألوانها وأحجامها وصفاتها الإنتاجية وتتميز بجودة لحومها وقبول جيد لدى المستهلك.

2 - أرانب جبلية

وهى أرانب كبيرة الحجم ولونها رمادى وتتميز بكثرة الخلفة ومنها الجبلى السيناوى والجبلى المطروحى وهى ما تزال تحت الدراسات البحثية.

3- أرانب بلدية محسنة

استنبطت عن طريق تطبيق أساليب التربية بإدخال دم من الأنواع الأجنبية على الأنواع البلدية ومن هذه السلالات "البلدى الأحمر والبلدى الأسود - الجيزة الأبيض".

وتتفوق هذه السلالات فى صفاتها الإنتاجية والتناسلية على البلدية وبالرغم من المميزات العديدة لهذه السلالات إلا أنها لم يتم استغلالها فى الإنتاج المكثف.

السلالات الأجنبية الموجودة فى مصر:

1- ينتشر فى مصر مجموعة من السلالات التى تم استيرادها منذ فترة، ومنها النيوزلندى الأبيض والبوسكات والكاليفورنيا والفلاندر والركس الأسود والشنشلا والبابيون.

2- يعتبر النيوزلندى الأبيض والكاليفورنيا أكثر السلالات المنتشرة فى مصر، ويرجع ذلك إلى قدرتها الإنتاجية وعلى التأقلم على الظروف البيئية المصرية.