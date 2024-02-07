شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أحكام بالإعدام غير نهائية متبقية لـ"سفاح الجيزة".. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيدت محكمة النقض حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير، ويتبقى أمام المتهم 3 قضايا لم يتم الطعن عليها وهى:

1ـ حكم إعدامه في واقعة قتل صديقة المهندس رضا والذي ستنظره النقض في 26 فبراير الجاري.

2ـ حكم إعدامه في واقعة قتل زوجته، وهذا الحكم لم يحدد له جلسة للطعن عليه.

3ـ حكم إعدامه في واقعه قتل سكرتيرته، وهذا الحكم لم يحدد له جلسة طعن.

وكانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.