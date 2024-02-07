شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معهد بحوث البساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معهد بحوث البساتين أحد الصروح العلمية العريقة، التي تتبع مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ويبذل العالمين بالمعهد جهد غير عادى للارتقاء بالقطاع الزراعي والمزارعين.

وفى التقرير التالى نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بمعهد بحوث البساتين..

1- له باع طويل مع المجال الزراعي، منذ إنشاءه عام 1911، وكان يحمل حينها اسم "مصلحة البساتين" قبل تغيير المسمى 1971.

2- يضم تحت مظلته 19 قسمًا مختلفًا، 7 منها تخص محاصيل الخضر، و7 مثلها تخص محاصيل الفاكهة، و5 أقسام أخرى كـ "الأشجار الخشبية، الزينة، الحدائق النباتية، الفلورا، النباتات الطبية والعطرية".

3- يقوم على 3 محاور أساسية هي "البحثي التطبيقي، الإرشادي، الإنتاجي"، و جميعها تدور في فلك تعظيم جانب الاستفادة التي يمكن تحقيقها للمزارع.

تم تخصيص 7 أقسام كاملة للخضر، و تشمل:

1- خضروات "ذاتية التلقيح"

يهتم هذا القسم بمحاصيل الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الحرنكش وباقي العائلة الباذنجانية.

2- خضروات "خلطية التلقيح"

يهتم بالمحاصيل القرعية والورقية وأبرزها الشمام، البطيخ، الكانتالوب

3- تربية الخضر

يهتم بتربية واستنباط الهجن والأصناف الجديدة عالية التحمل والإنتاجية.

4- قسم النباتات خضرية التكاثر

هذا القسم منوط به المحاصيل خضرية التكاثر ومنها الثوم والبطاطس والفراولة.

5- قسم تكنولوجيا اكثار التقاوى

يهتم بدراسة وإكثار التقاوي والبذور وتحديد وتخطيط معاملاتها الصحيحة.

6-قسم الزراعات المحمية

يهتم بدراسة بالمحاصيل التي تتم التوسع فيها تحت ظروف الزراعات المحمية.

7- قسم تداول الخضر

ويهتم بتحديد أنسب وأفضل القواعد الحاكمة لمعاملات ما بعد الحصاد والطرق المثلى لتخزين الخضر وحمايته أثناء التداول بالأسواق المحلية والخارجية.