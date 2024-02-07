شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معهد بحوث البساتين والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بمعهد بحوث البساتين..
1- له باع طويل مع المجال الزراعي، منذ إنشاءه عام 1911، وكان يحمل حينها اسم "مصلحة البساتين" قبل تغيير المسمى 1971.
2- يضم تحت مظلته 19 قسمًا مختلفًا، 7 منها تخص محاصيل الخضر، و7 مثلها تخص محاصيل الفاكهة، و5 أقسام أخرى كـ "الأشجار الخشبية، الزينة، الحدائق النباتية، الفلورا، النباتات الطبية والعطرية".
3- يقوم على 3 محاور أساسية هي "البحثي التطبيقي، الإرشادي، الإنتاجي"، و جميعها تدور في فلك تعظيم جانب الاستفادة التي يمكن تحقيقها للمزارع.
تم تخصيص 7 أقسام كاملة للخضر، و تشمل:
1- خضروات "ذاتية التلقيح"
يهتم هذا القسم بمحاصيل الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الحرنكش وباقي العائلة الباذنجانية.
2- خضروات "خلطية التلقيح"
يهتم بالمحاصيل القرعية والورقية وأبرزها الشمام، البطيخ، الكانتالوب
3- تربية الخضر
يهتم بتربية واستنباط الهجن والأصناف الجديدة عالية التحمل والإنتاجية.
4- قسم النباتات خضرية التكاثر
هذا القسم منوط به المحاصيل خضرية التكاثر ومنها الثوم والبطاطس والفراولة.
5- قسم تكنولوجيا اكثار التقاوى
يهتم بدراسة وإكثار التقاوي والبذور وتحديد وتخطيط معاملاتها الصحيحة.
6-قسم الزراعات المحمية
يهتم بدراسة بالمحاصيل التي تتم التوسع فيها تحت ظروف الزراعات المحمية.
7- قسم تداول الخضر
ويهتم بتحديد أنسب وأفضل القواعد الحاكمة لمعاملات ما بعد الحصاد والطرق المثلى لتخزين الخضر وحمايته أثناء التداول بالأسواق المحلية والخارجية.
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