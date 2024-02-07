شكرا لقرائتكم خبر عن 91 % من القراء يطالبون بالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار مع اقتراب رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان الكريم، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بينما عارض 9% من القراء تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان الكريم.