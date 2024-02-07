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91 % من القراء يطالبون بالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار مع اقتراب رمضان

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان الكريم، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.

 

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بينما عارض 9% من القراء تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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