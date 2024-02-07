شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الجيزة" تستقبل اليوم تظلمات أولى وثانية ثانوى على نتيجة الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، ولمدة أسبوعين، استقبال تظلمات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي العام على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمس الثلاثاء، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، في المدارس، وذلك في كشوف واضحة معلقة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، ودون تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى، كما أتاحت المديرية النتائج للطلاب من خلال موقعها الرسمى للاستعلام عنها بالرقم القومي.

وتنتهى رسميًا إجازة نصف العام لطلاب المدارس الخميس المقبل، 8 فبراير الجارى، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني للطلاب السبت 10 فبراير 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عودة الدراسة بالترم الثانى فى مواعيدها المحددة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى دون تأجيل أو تأخير.