شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى البصل خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية في الآتي:
البصل الفتيل بالوجه القبلى:
1- منع الري في الزراعات المبكرة والتي وصلت نسبة رقاد العروش فيها 50% تقريبا.
2-الاستمرار في نقاوة الحشائش للزراعات المتأخرة.
3- إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها للزراعات المتأخرة.
البصل الفتيل بالوجه البحرى:
1-الاستمرار في نقاوة الحشائش.
2-الانتهاء من إضافة الدفعات السمادية اللازمة للمحصول.
3-اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها.
4-استمرار عمليات الري بانتظام.
توصيات إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:
1- الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة.
2-زراعة حقول إنتاج البصيلات كما بالشهر السابق.
3- إضافة الدفعة السمادية الثانية بمعدل 30 وحدة ازوت للفدان او 100 كجم نترات نشادر بعد 15 يوم من الدفعة السابقة "الأولى".
إنتاج بذور البصل " البصل الروس":
1- إجراء الرش الوقائي ضد البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية وحشرة التربس وذبابة البصل.
2- إجراء التسميد حسب المعدلات .
3- إجراء عملية الري بانتظام على أن يكون على الحامي.
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