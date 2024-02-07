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تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى البصل خلال فبراير

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر فبراير. 

 

‎وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية في الآتي:

 

البصل الفتيل بالوجه القبلى:

 

1- منع الري في الزراعات المبكرة والتي وصلت نسبة رقاد العروش فيها 50% تقريبا.

 

2-الاستمرار في نقاوة الحشائش للزراعات المتأخرة. 

 

3- إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها للزراعات المتأخرة.

 

البصل الفتيل بالوجه البحرى:

 

1-الاستمرار في نقاوة الحشائش.

 

2-الانتهاء من إضافة الدفعات السمادية اللازمة للمحصول.

 

3-اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها.

 

4-استمرار عمليات الري بانتظام.

 

توصيات إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:

 

1- الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة. 

 

2-زراعة حقول إنتاج البصيلات كما بالشهر السابق.

 

3- إضافة الدفعة السمادية الثانية بمعدل 30 وحدة ازوت للفدان او 100 كجم نترات نشادر بعد 15 يوم من الدفعة السابقة "الأولى".

 

إنتاج بذور البصل " البصل الروس":

 

1- إجراء الرش الوقائي ضد البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية وحشرة التربس وذبابة البصل.

 2- إجراء التسميد حسب المعدلات .

3- إجراء عملية الري بانتظام على أن يكون على الحامي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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