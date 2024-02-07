شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى البصل خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر فبراير. ‎وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية في الآتي: البصل الفتيل بالوجه القبلى: البصل الفتيل بالوجه القبلى: 1- منع الري في الزراعات المبكرة والتي وصلت نسبة رقاد العروش فيها 50% تقريبا. 2-الاستمرار في نقاوة الحشائش للزراعات المتأخرة. 3- إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها للزراعات المتأخرة. البصل الفتيل بالوجه البحرى: البصل الفتيل بالوجه البحرى: 1-الاستمرار في نقاوة الحشائش. 2-الانتهاء من إضافة الدفعات السمادية اللازمة للمحصول. 3-اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها. 4-استمرار عمليات الري بانتظام. توصيات إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى: توصيات إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى: 1- الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة. 2-زراعة حقول إنتاج البصيلات كما بالشهر السابق. 3- إضافة الدفعة السمادية الثانية بمعدل 30 وحدة ازوت للفدان او 100 كجم نترات نشادر بعد 15 يوم من الدفعة السابقة "الأولى". إنتاج بذور البصل " البصل الروس": إنتاج بذور البصل " البصل الروس": 1- إجراء الرش الوقائي ضد البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية وحشرة التربس وذبابة البصل. 2- إجراء التسميد حسب المعدلات . 3- إجراء عملية الري بانتظام على أن يكون على الحامي.

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