شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل السودان بأسوان يشكر السلطات المصرية على حسن استضافة السودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم القنصل العام للسودان في محافظة أسوان السفير عبدالقادر عبدالله محمد الشكر للسلطات المصرية في محافظة أسوان ومحافظات الصعيد الست التي تغطيها القنصلية على حسن استضافتهم لأشقائهم من السودان الذين وصلوا مصر بعد اندلاع حرب تمرد مليشيا الدعم السريع على القوات المسلحة والدولة السودانية في أبريل الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا، قال السفير عبدالقادر في تصريحات إعلامية بمقر القنصلية السودانية في أسوان أن محافظة أسوان حكومة ومواطنين ومنظمات وجمعيات ترجموا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في فتح مؤسساتهم ومنازلهم وتسخير امكاناتهم لاستقبال أشقائهم السودانيين، مشيداً بمبادرة الأشقاء السودانية المصرية لدعم الأسر السودانية التي تضم مجموعة من المتطوعين السودانيين والمصريين لخدمة السودانيين المتأثرين بالحرب.

وأضاف السفير أن وزارة الصحة المصرية قد وجهت فرقها الطبية وعياداتها المتنقلة منذ الاسبوع الأول للمعابر الحدودية للقيام بما يلزم وكذلك جمعية الهلال الأحمر إضافة إلى أن مستشفي أسوان الجامعي والمستشفيات الأخرى قد فتحوا أبوابهم لعلاج السودانيين مجاناً وكذلك للأطباء السودانيين لقضاء فترة الامتياز مضيفاً أن جامعات أسوان، قنا، أسيوط والوادي الجديد، سوهاج والاقصر تضم مئات الطلاب السودانيين في شتى المجالات.

وأشار القنصل إلى نماذج ناجحة للتعاون المشترك بين البلدين متمثلة في هيئة وادي النيل للملاحة ومشروع مكافحة الملاريا المشترك بين البلدين والاكاديمية العربية للنقل البحري التي تضم بعض الطلاب السودانيين.

وختم السفير عبدالقادر تصريحاته بأهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية ممثلة في استمرارية التجارة الحدودية.