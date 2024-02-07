شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تضبط 1358 قضية حجب سلع تموينية فى حملات على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وزارة الداخلية فى إطار حملاتها الأمنية لضبط الأسواق من ضبط 1358 قضية حجب سلع تموينية خلال حملات مكثفة خلال 24 ساعة. ونجحت جهود الوزارة، فى ضبط قرابة 350 طن سلع تموينية متنوعة – 40 ألف عبوة سجائر – 13 ألف لتر مواد بترولية. كما تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة في ضبط 22 قضية إتجار فى العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفية بقيمة مالية تقدر بحوالى 34 مليون جنيه مصري.

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