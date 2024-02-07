شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تكشف موعد إعلان نتيجة امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه نظرا لكثرة التساؤلات عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين جاري أعمال التصحيح والمراجعة، موضحة أنه بمجرد الانتهاء سوف يتم إعلان النتيجة علي المنصة الخاصة بأبناؤنا في الخارج التى تم إعلان أرقام الجلوس عن طريقها ولن تتاح علي اي موقع أو منصة أو صفحة أخرى، كما سيتم موافاة أولياء الأمور بالاجراءات الخاصة بالتقديم للفصل الدراسي الثاني وأيضا اجراءات الامتحانات التكميلية (التخلف عن الفصل الدراسي الأول) وكيفية الحصول علي مستخرج رسمي من النتيجة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أتاحت لأولياء الأمور رفع ملفات امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين فى الخارج من خلال الرابط التالي https://sabroad.emis.gov.eg/News/Post/47