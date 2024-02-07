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مقتل 8 على الأقل فى انفجار بجنوب غرب باكستان

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، فى خبر عاجل لها، عن مقتل 8 على الأقل فى انفجار بجنوب غرب باكستان. 

 

وشهدت باكستان يوم الإثنين الماضى، مقتل عشرة من رجال الشرطة، بهجوم شنه مسلحون على مركز أمني شمالي باكستان.

 

وبحسب موقع روسيا اليوم، أفاد قيادي رفيع في الشرطة بأن عشرات المسلحين هاجموا مركز تشودهوان للشرطة في منطقة ديرا إسماعيل خان فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل عشرة شرطة على الأقل.

 

وقال أختر حياة غاندابور، قائد شرطة خيبر باختونخوا إن الهجوم شنه "أكثر من 30 إرهابيا من ثلاثة اتجاهات وحصل تبادل لإطلاق النار استمر أكثر من ساعتين ونصف".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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