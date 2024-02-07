شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وأماكن تقديم طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة دفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، من الذكور، والتي تبدأ من يوم 17 فبراير وتستمر حتي 22 فبراير الجاري، وللإناث في الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 7مارس المقبل، علي أن يتم تقديم الملفات إلي مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

سبق وبدأت السبت الماضي، الفترة المقررة لصرف الملفات الخاصة بـ وظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للذكور والتي بدأت السبت الماضي، وتستمر حتي نهاية الأسبوع المقبل الموافق 8 فبراير.

وحددت النيابة العامة، موعد سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للإناث، خلال الفترة من 10 حتى 15 فبراير الجاري .

واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بـ موقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم الكترونيا علي موقع النيابة العامة.