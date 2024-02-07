شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين التفجير الإرهابى فى العاصمة الصومالية مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت مصر، التفجير الإرهابى الذى وقع فى سوق شعبى بالعاصمة الصومالية مقديشو، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة في هذا الحادث المشين، ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وكانت قيادة شرطة محافطة بنادر الصومالية، أعلنت الثلاثاء، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين فى تفجير انتحارى بالعاصمة مقديشو.

وأضافت الشرطة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - أن انتحاريا فجر نفسه أثناء مطاردة القوات الأمنية له أمام مطعم الهندي في مديرية حمروين، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق حاليا وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً.

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