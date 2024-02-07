شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية أمريكا: بلينكن سيناقش فى إسرائيل إطلاق سراح المحتجزين وضمان السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت الخارجية الأمريكية قبل قليل، عن أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن، سيناقش فى إسرائيل، خلال اجتماع اليوم، إطلاق سراح المحتجزين وضمان السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، قد قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري نقلته قناة القاهرة الإخبارية بالأمس : "إننا ندرس رد حماس على الهدنة بعناية وسأنقله إلى الإسرائيليين".