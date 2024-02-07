شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على زراعات تأثرت بسبب البرودة الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، إن جميع المحاصيل تعانى هذه الفترة بسبب الأجواء الباردة أو شديدة البرودة والتي نتج عنها توقف عن الامتصاص أحياناً أو يكون فى الحد الأدنى وبالتالي لا بد من وسيلة أخرى لتوصيل العناصر ومركبات الطاقة للنبات.

وأضاف فهيم أن الحالة الراهنة للزراعات جو ومناخ بارد – شديد البرودة – صقيع – رطب ممطر – رياح شمالية رطبة – رياح جنوبية جافة محملة بالرمال – دافئ ليلا – متقلب نهاراً – والعكس، مشيرا إلى أن الزراعات والأشجار التى تأثرت بالبرودة الشديدة هى الزراعات الشتوية المكشوفة المتأثرة بالبرودة الشديدة الطماطم والفلفل والباذنجان والزراعات التى مر نصف عمرها "الفول والبسلة والقمح والثوم والخرشوف" و زراعات الأنفاق تحت البلاستيك وبدأت تتأثر بسبب البرودة .

وأوضح فهيم ما داخل النباتات تحت ظروف البرودة الشديدة:

1- توقف تقريباً حركة السيتوبلازم في الخلايا كما فى الشعيرات الجذرية فى حرارة تربة اقل من 10-12 ◦م ومن اعراضه اصفرار وضعف وتقزم "شديد" فى النمو "خيار وطماطم وباذنجان وفلفل خاصة فى الاعمار الاولى".

2- أحيانا ظهور البلزمة "الكاذبة" في بعض الخلايا بسبب الزيادة المفاجئة فى نفاذية الاغشية وتسرب المواد المذابة من الخلايا ... ضعف ونقص في معدلات الصب والتحجيم فى المحاصيل الارضية بالتحديد "البطاطس - البصل - الثوم – فراولة".

3- المجاعة الداخلية وذلك بسبب زيادة معدل التنفس على حساب معدل البناء الضوئي مما يؤدي الى حدوث نقص التغذية ويبدأ النبات يسحب العناصر من المجموع الخضري وتظهر معظم اعراض نقص العناصر وخاصة البوتاسيوم والماغنسيوم وطبعا الكالسيوم ومن اعراضه احتراق حواف الاوراق وتبقع اوراق وعفن الطرف الزهري (معظم المحاصيل الثمرية والدرنية).

4- نقص فى معدل البناء الضوئي بسبب تضرر اغشية البلاستيدات الخضراء بسبب درجة الحرارة المنخفضة (للنباتات التى لا تتحمل الحرارة الباردة والمنزرعة فى الشتاء) وهذه مشكلة كبيرة للقرعيات (خيار – كنتالوب – كوسة ) والفاصوليا.

5- تثبيط النقل – حيث يتوقف النقل للماء والعناصر تماماً فى درجات الحرارة المنخفضة مثل قصب السكر ومعظم أشجار الفاكهة والزيتون.

6- اختلال التنفس وتراكم المواد السامة مثل تراكم نواتج التنفس الهوائي مثل مركب اسيتلادهيد والايثانول بسبب توقف التنفس الهوائي والتي تدفع النباتات للنضج المبكر على حساب بناء المواد الجافة اللى هتعمل المحصول "معظم المحاصيل".