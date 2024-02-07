شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري ومنتسبي الجامعة بمناسبة ذكرى "الإسراء والمعراج".

وأكد "قنديل" أن هذه الذكرى نستلهم منها قيم الصبر والعطاء والإخلاص والتضحية، والتكاتف لدفع مسيرة العمل والسعي لتحقيق الأهداف مهما بلغت التحديات.

وتوجه رئيس جامعة حلوان بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية وأمتنا بالخير، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها لتنعم دائما بالأمن والاستقرار والرخاء.