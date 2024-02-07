شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إيفاد قارئ جديد إلى كندا لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيفاد القارئ خالد صلاح عبد السلام مرسي بمديرية أوقاف المنيا إلى مسجد السلام مركز مونت بليزنت الإسلامي بدولة كندا، وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1445هـ /2024م، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1445هـ /2024م (69) إمامًا وقارئًا.

من ناحية اخري، وفي إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي ، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف ؛ تعقد وزارة الأوقاف عدد (1444) ندوة علمية تحت عنوان: "المال الحرام..مظاهره، وصوره المعاصرة ، وآثاره المدمرة ".