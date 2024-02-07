شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تكشف تفاصيل تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة تفاصيل خطة تطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق والمحاور المؤدية إليه، وذلك مع قرب افتتاحه، موضحة أنه جارٍ تطوير ورفع كافة وتجميل المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه سواءً طريق الفيوم أو منطقة الرماية أو مساكن الظباط حتى الثلاث بوابات الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام والتي سيتم تطوير ورفع كفاءة أسوارها، لافتة إلى أن أعمال التطوير تشمل إنشاء لاند سكيب وزراعات تجميلية وشبكة إنارة متطورة.

وأشارت المحافظة إلى أن المشروع ينفذ من خلال مكاتب استشارية متخصصة في هذا المجال، تم وضع رؤية متكاملة وشاملة من خلالها لتحسين الصورة البصرية وتجميل المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، لافتة إلى أنه جارٍ طلاء واجهات العقارات المحيطة بالمتحف والعقارات المطلة على الطرق المؤدية إليه سواءً الطريق الدائري أو العقارات المتواجدة بمناطق الرماية والمنصورية وكفر غطاطي، وذلك بما يتوائم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذي ينتظر العالم افتتاحه.

يُذكر أن محافظة الجيزة بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية وإنشاء ممشى سياحي أعلى القطاع المغطي من الترعة بدءًا من الدائري الجنوبي وحتى كوبري عز بطول 2 كم، استكمالًا لما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى، وتشمل إنشاء ممشى سياحي وساحات للانتظار ومواقف حضارية ومنطقة أكشاك حضارية، وذلك في إطار خطة المحافظة لزيادة المساحات الخضراء وأماكن المتنزهات للمواطنين، إلى جانب إعادة الوجه الحضاري للمحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية والتاريخية.