شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: توعية بمجال السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ، نظمت ندوتين للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمستشفى الشيخ زويد بشمال سيناء ، ومستشفى العريش العام، وذلك بحضور عدد 40 من التمريض والإداريين ، تناولت الندوات عدة موضوعات أهمها : مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية ، وخطة الإخلاء في حالة الطوارئ ، والحرائق وأنواعها وكيفية مكافحتها.

يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة المنتشرة فى أرجاء المحافظة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، واكد مدير المديرية على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل ، كما حاضر بالندوتين الكيميائي عبد المنعم دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، بحضور الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش ، والدكتور عمرو دويدار مدير مستشفى بئر العبد ، تحت إشراف وحضور مدير المديرية ..

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة تعريفية عن دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمحافظة بورسعيد بمقر المديرية ، بهدف نشر ثقافة الجودة للخدمات الصحية، بحضور العاملين بالمديرية، والمتدربات بورش الخياطة بمركز التدريب بالمديرية، وتوضيح الدور الخاص بهيئاتها الثلاث ،وسبل التعاون بينهما وهي : هيئة التأمين الصحي الشامل ، وهيئة الرعاية الصحية ، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والذى يقوم على أساسها ضبط جودة الخدمات الصحية بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وسهلة الوصول إليها بأسعار عادلة لجميع المرضى، حيث تعتبر محافظة بورسعيد أول محافظة استفادت من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، والتى تضعها الجمهورية الجديدة على رأس أولوياتها فى بناء الإنسان المصري من خلال تعزيز حقوق المواطنين في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وبتكلفة مناسبة، وهو ما يتفق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة القيادة السياسية لتوفير كوادر طبية وتمريضية وفنية مؤهلة ومتخصصة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمرافق الطبية، بما يضمن تعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره للوزارة ، أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة وتكثيف عمليات التوعية والتثقيف فى كافة القضايا المجتمعية التى تهم المواطنين والعاملين ، وتفعيل دور المديريات وأجهزتها فى القيام بمهامها لخدمة المجتمع المحيط بالمحافظات ، وأضاف مدير المديرية أنه استقبل الدكتورة سالى أنسي مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد ،فى إطار تنظيم الندوة التعريفية ، والتى أكدت خلال الندوة على دور الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية في تنمية قدرات المنشآت الصحية على تطبيق معايير الجودة (GAHAR) الوطنية المعتمدة دوليا بشكل صحيح، بالإضافة إلى تحديد الفجوة بين الأداء الفعلي و الأداء المطلوب، و التقييم الذاتي لهذه المنشآت من خلال استخدام أدوات هذا التقييم بشكل فعال وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة، وتضمن تحسين تجربة المريض وكسب ثقته بمرافق الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الهيئة تقدم كافة أوجه المساعدة اللازمة للمنشآت الصحية الراغبة في الحصول على الاعتماد من خلال تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب ،و بذل كل الجهد لدعم استعدادات المنشآت الصحية لدخولها تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.