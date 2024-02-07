وزارة العمل: لقاء تنظيمى لبحث إجراءات تنفيذ مشروع مهنى 2030 بأسيوط

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، لقاء تنظيمي مع مديرى مكاتب التفتيش العمالي وأعضاء اللجنة المنوط بها تنفيذ ومتابعة تكليفات الوزير حسن شحاتة وزير العمل فى اجتماعه الأخير مع مديري مديريات العمل بالمحافظات ، والتي تتعلق ببدء تفعيل الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني ‪2030 ، والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،والعمل مع "الوزارة" في هذا "المشروع "، وذلك فى إطار حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي ‬.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريره للوزارة ، أنه خلال الإجتماع شدد على مديري المكاتب على البدء في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي من شأنها دمج مراكز التدريب الخاصة بالمنظومة فيما يعزز نجاح استراتيجية مشروع مهني 2030 ‪، التي أطلقته الوزارة من خلال مؤتمر صحفي والذى يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص، لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع" ، كما أشار إلى أهمية عرض كل التفاصيل التي تمت في هذا الصدد أولاً بأول دون التصرف فيها إلا بالرجوع إلى مدير المديرية.