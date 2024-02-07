شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جسور بالكنيسة الأسقفية ينظم ورشة نادى الكتاب "عن دحض خرافات الضعف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنظم مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة نادى الكتاب بعنوان "عن دحض خرافات الضعف" بقيادة سوزى فتحى، وذلك يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة السابعة مساء، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتضم الورشة قراءة جزء من كتاب "الجرأة العظيمة" والهدف منه هو مشاركة مشاعرنا تجاه أنفسنا وكل العلاقات من حولنا ومدى تأثرنا بها، حيث تساعد العلاقات في بناء شخصيات المختلفة، بالإضافة لطرح الأفكار التي تساعد على التوسع الفكري والثقافي.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.