شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإنسانى.. استخراج جواز سفر لمواطن من ذوى الهمم بمنزله فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابت وزارة الداخلية لالتماس (أحد المواطنين "من ذوى الهمم" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) .. لمساعدته فى تجديد جواز السفر الخاص به بمنزله نظراً لظروفه الصحية حيث تم إيفاد مأمورية لمنزل المذكور وإنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد جواز السفر الخاص به وتسليمه له بمحل إقامته.

لاقت تلك المبادرة استحسان وقبول المواطن المذكور ، وتقدم بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لالتماسه.