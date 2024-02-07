شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البنوك تؤسس لجنة للتنمية المستدامة لأول مرة بالنقابات العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، الاجتماع الأول للجنة التنمية المستدامة التى تم تشكيلها لأول مرة بتاريخ النقابات العامة المصرية، وذلك برئاسة سولاف درويش رئيس النقابة العامة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

تناولت اللجنة العديد من النقاط ذات الأهمية في إطار تحقيق الاستدامة والاستقرار واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 ونشر أهداف وأطر العمل التنفيذية اعتمادا على المحاور الرئيسية الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتطرق جدول أعمالها إلى:

1- قدمت اللجنة التهنئة والشكر والتقدير للنائبة على جهودها التى توجت بسفر الدكتور محمود محسن ممثلا للنقابة العامة في تورينو والتى حازت الورقة المقدمة باسم النقابة العامة في هذا المحفل الدولى على ثقة الأسرة الدولية في الحركة النقابية المصرية ممثلة في النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية.

2- تحليل الوضع الحالى من خلال نظرة عامة عن النقابة العامة وتقييم وتحديد التحديات والمشكلات المالية التى تواجهها.

3- تحديد استراتيجيات التنوع في مصادر التمويل من خلال البحث عن مصادر تمويل جديدة ممكنة واستحداث خطة لتطوير حملات تمويلية مستهدفة وأيضا البحث عن فرص لتطوير شراكات مع منظمات اخرى او جهات حديثة للحصول على الدعم المالى.

4- تطوير استراتيجيات تحسين الايرادات عن طريق تحليل البرامج والخدمات المقدمة وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة والبحث عن فرص لتوسيع لدائرة الاستفادة.

5- تحسين ادارة المصروفات وكفاءة استخدامها.

6- بناء علاقات مستدامة مع المانحين والشركاء من خلال تقديم تقارير دورية شفافة.

7- تطوير خطة طويلة الأمد تشمل أهدافا واضحة وخطوات محددة للتغيير.

8- متابعة وتعديل الخطة وقياس النتائج بانتظام مع اجراء الهيكلة اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية.

وأنهت اللجنة اجتماعها بعد الاتفاق على اعتبار اللجنة في حالة انعقاد دائم لوضع التوصيات الصادرة منها موضع التنفيذ.