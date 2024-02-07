شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تطرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 27 جنيها للكيلو، بالتوازي مع استمرار مصانع السكر التابعة للوزارة في استلام محصول القصب من المزارعين، لإنتاج السكر المحلى، وطرحه بالأسواق ومنافذ الوزارة.

على جانب آخر، يُهيب جهاز حماية المستهلك بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم، كما ناشد الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع.

في سياق متصل، بدأت الحكومة تجهيز معارض "أهلا رمضان" في العديد من المحافظات، ومن المقرر أن تتضمن مختلف السلع والمنتجات الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع قرب حلول الشهر الكريم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقد ذكر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض أهلا رمضان سوف تنطلق اعتبارًا من 15 فبراير 2024، وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرًا إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.