شكرا لقرائتكم خبر عن 40 جنيها رسوم المادة.. خطوات التظلم على نتيجة أولى وثانية ثانوى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة اليوم الأربعاء ولمدة 15 يومًا، استقبال طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بعد إعلان وإتاحة نتائج جميع الطلاب في مدارس المحافظة بشكل موحد.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة خطوات وضوابط التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على النحو التالي:

- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها.

- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ 40 جنيها فى المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- حال أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

يُذكر أن إجازة نصف العام الدراسي تنتهي بنهاية الأسبوع الجارى، على أن يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت المقبل 10 فبراير الجاري، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عودة الدراسة بالترم الثانى فى مواعيدها المحددة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى دون تأجيل أو تأخير.

وتبدأ اختبارات الفصل الدراسى الثانى في مايو 2024، حيث أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.