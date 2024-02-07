شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء يصاحبه ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة خلال فترات النهار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى هدوء نسبى للرياح، وزيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية للمزارعين أن الأجواء ملائمة خلال هذه الفترة لرى المحاصيل الزراعية ، أما بالنسبة للملاحة البحرية البحر المتوسط خفيف إلى معتدل ، والبحر الأحمر معتدل ويسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية.

ويشهد اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 8 - 9 درجة مئوية )، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.