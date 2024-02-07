شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1445هـ جاء فيها "السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى بمناسبـة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك الليلة المباركة التى كرم الله سبحانه وتعالى بها نبى الأمة محمداً صلوات الله عليه وسلامه بإسرائه من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلى، متمنياً لسيادتكم موفور الصحة وأن يعيد هذه الذكرى المباركة على الوطن وشعبه العظيم بكل الخير والبركات والأمن والاستقرار.

وأضاف وزير الدفاع: "ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة، يؤكدون إيمانهم المطلق بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التى تركها فينا نبى الأمة فى الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، لتظل مصر بعطاء وتضحيات أبنائها من رجال القوات المسلحة وطناً أمناً مستقراً، كما أدعوا الله أن يحفظ مصر وشعبها وأن يعيد على سيادتكم هذه الذكرى المباركة بكل اليمن والبركات، وكل عام وسيادتكم بكل الخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً بنفس المناسبة.

كما هنأ الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.