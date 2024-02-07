شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :
- الأربعاء 7 فبراير :
طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .
درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من (9:8) درجة مئوية).
يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.
- الخميس 08 فبراير والجمعة 09 فبراير 2024
. شبورة مائية قد تكون كثيفة من 4 الى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- السبت 10 فبراير 2024
. شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- الأحد 11 فبراير والاثنين 12 فبراير 2024:
. شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية. من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
. نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة
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