شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استشهاد 340 من الطواقم الطبية خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية استشهاد 340 من الطواقم الطبية وإصابة 963 آخرين فى غزة والضفة الغربية خلال 2023، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

شنّت طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلى مع بداية اليوم الـ124 من الحرب على غزة، قصفا عنيفا وأحزمة نارية على مدينتى رفح وخان يونس، جنوب القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة على المناطق الغربية والشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذكرت مصادر صحية بالقطاع، أن 12 شخصا استشهدوا فى رفح فى حصيلة أولية للقصف الإسرائيلى، بالإضافة الى وجود العديد من المصابين والمفقودين.

وأوضحت مصادر بالدفاع المدنى أن أماً وابنتها استشهدتا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلى استهدف منزلا بحى الزهور شمالى رفح، بينما أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه ساحل المدينة.

وحذرت الأمم المتحدة الليلة الماضية من اجتياح الاحتلال الإسرائيلى لمحافظة رفح، حيث ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن "أى تحرك من جانب إسرائيل لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان قد يؤدى إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل".