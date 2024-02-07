شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تطمئن المواطنين: تحسن كامل فى الأحوال الجوية حتى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة لتسود أجواء دافئة نسبيا خلال ساعات النهار، بينما تكون شديدة البرودة ليلا، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة حول 22 درجة كما تزداد فترات سطوع الشمس.

وطمأنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين أن هذه الأجواء المستقرة تستمر حتى الأسبوع المقبل.

ويشهد، اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 8 - 9 درجة مئوية )، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء.. القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.