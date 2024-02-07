شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: طرحت اقتراحا "جديا" مع شركائنا فى مصر وقطر بشأن إطلاق سراح محتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن إسرائيل لمناقشة اقتراح جدى بشأن إطلاق سراح محتجزين مقابل وقف لإطلاق النار فى غزة، كان طرحه خلال زيارته مصر وقطر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في منشور عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء إن: "الولايات المتحدة طرحت بالتعاون مع شركائها في مصر وقطر اقتراحًا "جديًا" لا يهدف إلى تكرار فترة الهدنة السابقة في القتال فحسب، بل إلى توسيع نطاقها من أجل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

ويقوم بلينكن حاليا بجولته الخامسة في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر،ساعياً إلى دفع المحادثات بوساطة مصرية وقطرية مع حماس للتوصل إلى صفقة لإطلاق المحتجزين من غزة.