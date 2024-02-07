"نبني بطلاً.. نحقق أملاً".. "التعليم" تفتتح بطولة المدارس الرياضية بالوادي الجديد –تفاصيل وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة بطولة المدارس الرياضية تحت شعار "نبني بطلًا.. نحقق أملًا"، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في الفترة من 5 فبراير إلى 8 فبراير 2024، بمحافظة الوادي الجديد، تحت إشراف ومتابعة الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة منى يحيى مستشار الوزير لتنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية.

ويشارك في البطولة عدد 700 لاعب ولاعبة من 22 مدرسة بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الفيوم، بني سويف، أسيوط، وسوهاج، المنيا، الأقصر).

ويتسابق أبطال المدارس الرياضية بنين وبنات في مسابقات الألعاب الجماعية (كرة القدم- كرة السلة- كرة اليد- وكرة الهوكي، والألعاب الفردية الكاراتيه- المصارعة- وألعاب القوى 100 متر عدو، و100 متر، والوثب الطويل، ودفع الجلة).

يُذكر أنه قد تم عقد اجتماع فني للهيئة المنظمة للبطولة، بحضور المهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، وفرق العمل بالمديرية، وتم إجراء القرعة وتحديد مباريات المجموعات للفرق الجماعية والفردية للفرق المتنافسة.

وستشهد البطولة تتويج الفرق الفائزة في الألعاب الجماعية والفردية بالكؤوس والميداليات وشهادات التقدير، بالإضافة إلى كأس البطولة للمدرسة الحاصلة على الترتيب الأول العام في المسابقات الفردية والجماعية على مستوى البطولة.