شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد البرنامج التدريبى للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم للسنة الثانية"، وذلك بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية.

وأوضح الوزير، أنه تم إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوى، حيث تم إضافة بعض المحاور الهامة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيًدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة.