شكرا لقرائتكم خبر عن ضم شهداء ومصابين جدد لصندوق تكريم الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية والحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإضافة شهداء ومصابو الشرطة فى العمليات الإرهابية خلال الفترة من 26-6-1972 وحتى الفترة 24-1-2011 وشهداء معركة الإسماعيلية 25-1-1952 لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن نسب التعويضات على عقود التوريدات والمقاولات