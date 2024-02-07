أخبار مصر

ضم شهداء ومصابين جدد لصندوق تكريم الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية والحربية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضم شهداء ومصابين جدد لصندوق تكريم الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية والحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإضافة شهداء ومصابو الشرطة فى العمليات الإرهابية خلال الفترة من 26-6-1972 وحتى الفترة 24-1-2011 وشهداء معركة الإسماعيلية 25-1-1952 لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

 

 

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن نسب التعويضات على عقود التوريدات والمقاولات 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements