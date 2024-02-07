شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الدولار يواصل خسائره فى السوق السوداء.. الأخضر يتراجع لـ47 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، الدولار يواصل خسائره فى السوق السوداء والأخضر يتراجع لـ47 جنيها وحسام حسن يخطر اتحاد الكرة بتشكيل جهازه المعاون بالكامل اليوم ، بالإضافة إلى وفاة الشاعر الكبير مجدي نجيب بعد صراع مع المرض

وإلى أهم الأخبار

الدولار يواصل خسائره فى السوق السوداء.. الأخضر يتراجع لـ47 جنيها

واصلت السوق السوداء للدولار خسائرها، وشهد سعر الدولار تراجعا كبيرا في السوق السوداء اليوم الأربعاء، وانخفض سعر الدولار خلال الأسبوع الجاري من مستوى 71 جنيها للدولار إلى 47 جنيها للدولار مساء أمس الثلاثاء، في ظل حالة من الارتباك يشهدها السوق الموازى بعد عدة إجراءات شهدتها السوق خلال اليومين الماضيين.

حسام حسن يخطر اتحاد الكرة بتشكيل جهازه المعاون بالكامل اليوم

يقوم حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بإخطار مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالجهاز المعاون له في تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال رئيس اتحاد الكرة، جمال علام، إن هناك ثقة كبيرة في قدرات حسام حسن على قيادة منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026، مضيفا : " كل طلبات حسام حسن في قيادته لمنتخب مصر مٌجابة وسندعمه بقوة".

سقوط المحتكرين.. ضبط 1310 طن سلع تموينية احتكرها التجار

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وفاة الشاعر الكبير مجدي نجيب بعد صراع مع المرض

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين عن وفاة الشاعر الكبير مجدى نجيب، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية

وزارة الداخلية تضبط 1358 قضية حجب سلع تموينية فى حملات على الأسواق

تمكنت وزارة الداخلية فى إطار حملاتها الأمنية لضبط الأسواق من ضبط 1358 قضية حجب سلع تموينية خلال حملات مكثفة خلال 24 ساعة.

ونجحت جهود الوزارة، فى ضبط قرابة 350 طن سلع تموينية متنوعة – 40 ألف عبوة سجائر – 13 ألف لتر مواد بترولية.

معلومات الوزراء: 2023 حطم الرقم القياسى لدرجات الحرارة و2024قد يكون الأعلى

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على البيانات التي صدرت عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى إن عام 2023 كان الأكثر حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، متفوقًا على الأعوام الأخرى بهامش كبير.

الأرصاد: شبورة كثيفة وطقس مائل للدفء نهارا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تقيم وزارة الأوقاف احتفالها بذكرى الإسراء والمعراج اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024م بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، عقب صلاة العشاء، وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى معجزة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الثابتة الراسخة في وجدان الأمة، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصري كله وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

هلال شهر شعبان يولد السبت المقبل وهذا موعد أول أيامه فلكيا

طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، فإن هلال شهر شعبان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1445 هـ الموافق 2024/2/10م (يوم الرؤية).

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك بالمرحلة الأولى والتى تشمل 6 محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).

كشفت شعبة الخضروات والفاكهة فى الغرفة التجارية، استقرار أسعار الخضار حيث سجل سعر الطماطم 4.5 و7.5 جنيه فى المزرعة والبطاطس 8 إلى 14 جنيها والبصل 10 إلى 24 جنيها والكوسة 9 إلى 13 جنيها.