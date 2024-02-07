شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث العام الإسرائيلية: نتنياهو وافق على وقف إطلاق نار بغزة والان مع تفاصيل الخبر
وحسب الهيئة، فإن نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار بين مراحل الصفقة في اتصال مع رئيس الموساد دافيد برنياع، أثناء الاجتماعات الاستخباراتية الرفيعة في العاصمة الفرنسية "باريس" في الآونة الأخيرة.
وأضافت أن نتنياهو لم يتشاور بشكل مسبق مع أعضاء حكومة الطوارئ (كابينيت الحرب)، الذين علموا بذلك بعد أن صادق نتنياهو على وقف إطلاق النار بين مراحل الصفقة، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون مطلعون على مداولات حكومة الطوارئ.
لكن مكتب نتنياهو عقب على تقرير الهيئة بقوله: "تعليمات رئيس الحكومة لرئيس الموساد دائما هي إطلاع جميع أعضاء كابينيت الحرب والحصول على مواقفهم".
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