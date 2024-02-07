شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات وزارة الرى للتعامل مع الأمطار بالبحيرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت محافظات الوجه البحري وخاصة محافظتى الإسكندرية والبحيرة لموجة من الأمطار الغزيرة استمرت في 3 نوات متتالية “ الفيضة الكبرى - الغطاس - الكرم " خلال الفترة من 15 يناير وحتى 5 فبراير، حيث قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بدور بارز بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع هذه الموجة من الأمطار الغزيرة بكفاءة للتقليل من آثارها السلبية على المواطنين والأراضى الزراعية والمنشآت والبنية التحتية .

‎وبالتزامن مع هذه الإجراءات قامت أجهزة الوزارة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات إستباقية نتعرف عليها فى التقرير التالى:

‎1- مراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ و دور بارز لمركز طوارئ "مريوط" في الإستعداد لموسم الأمطار الغزيرة .

‎2- اجراء 12 عمرة لوحدات الطوارئ بمركز مريوط ، ورفع كفاءة المعدات والتأكد من جاهزية المعدات والأوناش بالجهود الذاتية لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.

‎3- اجراء 30 عمرة لمحطات الصرف بمحافظتى الاسكندرية والبحيرة ، وصيانة المحركات وصناديق التروس لهذه المحطات .

‎4-تشكيل غرفة عمليات بهيئة الصرف لمتابعة جاهزية المعدات وتوزيعها بالقرب من النقاط الساخنة ، والتأكد من توفر مخزون كافى من الوقود والزيوت وقطع الغيار لمعدات الطوارئ .

‎5-مرور دائم من مهندسى هندسات الصرف لمتابعة مناسيب المياه بالمصارف ، وإلغاء الأجازات للمهندسين والسائقين بالهيئة في أوقات الطوارئ.

‎6-إجراء الصيانة اللازمة لجميع المصارف الزراعية ، والمرور على السحارات والتغطيات وأماكن الإختناقات على المصارف.

‎7-التنسيق مع شركات الكهرباء بشكل دائم لتفعيل قرار وزير الكهرباء بإستثناء محطات الرفع الواقعة على المصارف الزراعية من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية .

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