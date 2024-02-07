شاهد أعمال إنشاء أوتيل الشوربجى أمام بوابة الفتوح فى القاهرة.. صور

القاهرة - سامية سيد - ينفذ صندوق التنمية الحضرية، بالتعاون مع محافظة القاهرة، مشروع إنشاء بوتيك إوتيل الشوربجى أمام بوابة الفتوح، مما يساهم بتحويل منطقة خربة بقلب وكالة الشوربجى كانت تعانى من العشوائية وإلقاء القمامة إلى مزار سياحى، ضمن مشروع تطوير للمنطقة بالكامل.

ومشروع إحياء القاهرة التاريخية يعتمد على عدد من المحاور، منها الحفاظ على المبانى الأثرية وذات القيمة من خلال الترميم وإعادة الاستخدام، والعمل على إحياء النسيج العمرانى التاريخى للمناطق، مع إجراء حصر للأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية، وتخصيص أماكن بديلة لها، إلى جانب تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية، وإعادة استخدامها الاستخدام المناسب لها.

ومشروعات التطوير فى القاهرة التاريخية تستهدف تنمية الحرف التراثية واليدوية، وتحويل المنطقة لمتحف مفتوح لدعم السياحة التى تستهدف المناطق التاريخية، مع الحفاظ على طراز المبانى وإظهار الصورة الحضارية والطراز الإسلامى لها.

بوابتا النصر والفتوح والتى تؤديا إلى شارع المعز بمحيط مسجد الحسين، شهدت ترميم الآثار المُسجلة، وإعادة توظيف المبانى التراثية المُسجلة وذات القيمة، وإعادة بناء المبانى المتهالكة، وتطوير الواجهات بنفس نسق الواجهات الأصلية، بالإضافة إلى إنشاء أحد الفنادق أمام بوابة الفتوح.

والمنطقة المحيطة بمسجد الحسين، ضمن الحدود التى تشمل شارع الازهر وعددًا من الشوارع المحيطة بالمسجد، شهدت تسجيل الآثار، وتطوير الواجهات بالمنطقة، وتغيير نشاط بعض المبانى غير المستغلة.

ومنطقة جنوب باب زويلة وحارة الروم، والتى تنحصر بين شوارع الخيامية، والمعز، والدرب الأحمر، وتضم مسجد السلطان المؤيد، شهدت تطوير واجهات المبانى وإعادة توظيفها.

ومنطقة درب اللبانة والتى يحدها ميدان القلعة، وقلعة صلاح الدين الأيوبى، ومسجد السلطان حسن، ومسجد الرفاعى، شهدت تطوير حديقة المحمودية، وتطوير واجهات عمارة الأوقاف، وإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وترفيهية وخدمية، وإنشاء مجمع تعليمى ثقافى.